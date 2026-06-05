Мэр Нефтекамска собрал комиссию по ЧС в связи с пожаром в МКД

Глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов провёл заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, посвящённое пожару кровли в многоквартирном доме.
Открытые очаги возгорания потушены, сообщили в оперативном штабе. В настоящее время в жилом здании отключены электроэнергия, газоснабжение и горячая вода. Территорию патрулируют правоохранительные органы.
Напомним, в жилом доме, расположенном на улице Кувыкина, 3 в Нефтекамске, произошло возгорание кровли. В результате происшествия спасены 15 человек, в том числе пять детей. Всего эвакуированы 69 жильцов (из них семеро детей). Шесть человек (включая троих детей) обратились за размещением в пункты временного размещения.
В ближайшее время специалисты проведут обследование несущих конструкций дома и вентиляционных каналов. Будет оказана помощь в разборе повреждений, составлены акты о материальном ущербе квартир. Администрация города пообещала в максимально короткие сроки восстановить дом и вернуть жителей в их квартиры.
Для оперативного информирования создан чат с представителями администрации и управляющей организации. Также все вопросы можно задать по телефону ЕДДС (34783) 2-20-79.
Глава администрации города и начальник пожарной службы поблагодарили все оперативные службы, отдел жизнеобеспечения, коммунальные организации, управляющую компанию и предпринимателей за слаженную и оперативную работу.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.