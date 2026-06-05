Мэр Нефтекамска собрал комиссию по ЧС в связи с пожаром в МКД

Глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов провёл заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, посвящённое пожару кровли в многоквартирном доме.

Открытые очаги возгорания потушены, сообщили в оперативном штабе. В настоящее время в жилом здании отключены электроэнергия, газоснабжение и горячая вода. Территорию патрулируют правоохранительные органы.

Напомним, в жилом доме, расположенном на улице Кувыкина, 3 в Нефтекамске, произошло возгорание кровли. В результате происшествия спасены 15 человек, в том числе пять детей. Всего эвакуированы 69 жильцов (из них семеро детей). Шесть человек (включая троих детей) обратились за размещением в пункты временного размещения.

В ближайшее время специалисты проведут обследование несущих конструкций дома и вентиляционных каналов. Будет оказана помощь в разборе повреждений, составлены акты о материальном ущербе квартир. Администрация города пообещала в максимально короткие сроки восстановить дом и вернуть жителей в их квартиры.

Для оперативного информирования создан чат с представителями администрации и управляющей организации. Также все вопросы можно задать по телефону ЕДДС (34783) 2-20-79.

Глава администрации города и начальник пожарной службы поблагодарили все оперативные службы, отдел жизнеобеспечения, коммунальные организации, управляющую компанию и предпринимателей за слаженную и оперативную работу.