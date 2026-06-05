Банда преступников предстанет перед Верховным судом Башкирии

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в январе 2023 года обвиняемые создали банду. С марта 2024 года по апрель 2025 года они под надуманными предлогами, угрожая оружием, похищая людей и избивая их, требовали у троих лиц передать им более 12 млн рублей.

Чтобы получить порядка 3,2 млн рублей, они похитили одного из потерпевших и его брата, завладели автомобилем марки «Мерседес Бенц», на котором доехали до Кумертау, где забрали деньги.

Кроме того, в апреле прошлого года злоумышленники, прибыв к месту жительства своего знакомого, с которым ранее случился конфликт, выстрелили несколько раз из травматического пистолета. Мужчина получил травмы, его здоровью был причинен легкий вред.

Уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

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