Житель Башкирии забил своего знакомого до смерти

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2026 года ночью у себя дома в селе Верхнеяркеево между нетрезвым мужчиной и его знакомым случился конфликт. В ходе ссоры, испытывая личные неприязненные отношения, фигурант уголовного дела нанес своему оппоненту более 60 ударов ногами и руками по различным частям тела.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее жительница Уфы во время пьяных посиделок убила мужа.
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