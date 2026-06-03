Даже не увидела своего малыша: в Уфе женщина скончалась после родов

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту смерти женщины в перинатальном центре, по признакам преступления, предусмотренного статьей «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в апреле 2026 года у 39-летней женщины после анестезии во время родов развился анафилактический шок. Жизнь ребенка удалось спасти, однако его мать скончалась на следующий день.
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала, оказывавшего помощь пациентке», — проинформировали в ведомстве.
Ранее близкие рассказали о последних минутах жизни убитого уфимца.
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