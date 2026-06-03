«Были в ужасе»: близкие рассказали о последних минутах жизни убитого уфимца

Родственники погибшего мужчины поделились с «Башинформом» подробностями случившегося. По их словам, ситуация развивалась постепенно, начиная с проблем в отношениях между супругами.

Брак был вторым для обоих партнеров, вместе они прожили около семи лет. Мужчина работал строителем и ремонтником, обеспечивая комфортную жизнь супруге, ее и своему сыновьям от первых браков. Самостоятельно на земельном участке жены он построил дом, гараж и баню, вкладывая много сил и энергии в создание семейного гнезда. Несколько лет женщина не работала, хотя родственники пытались помочь ей с трудоустройством. Ее обеспечивал муж, каждый год возил на отдых за границу, женщина ни в чем себе не отказывала.

«Однако отношения между ними начали ухудшаться. У женщины были проблемы с алкоголем, она даже дважды кодировалась. Несмотря на попытки реабилитации, проблема оставалась актуальной: привычка скрывать употребление алкоголя привела к напряжению в доме», — сообщил родственник.

«Все были в ужасе!»

В сентябре прошлого года должна была состояться свадьба сына погибшего мужчины. В августе глава семейства пригласил отца невесты и друга семьи в гости в частный дом. Они собирались отметить предстоящее торжество, обсудить детали его организации. Как говорится, ничто не предвещало беды: мужчины готовили шашлыки, устроили во дворе застолье. Хозяйка тоже выпивала, потом стала себя неподобающе вести, флиртуя с будущим тестем пасынка. Супруг отреагировал на это без агрессии, увел жену в дом, сам вернулся к гостям.

«Мы думаем, что она начала так себя в тот день вести, чтобы рассорить их с тестем, она даже в первых показаниях сказала, что хотела, чтобы он ее приревновал. Она всегда была жадной, видимо, ее очень напрягало, что муж активно помогает своему сыну, материально и физически уделяет ему время. Брат даже за пару часов отправил свое фото сыну, получилось, что напоследок», — пояснили близкие.

Женщина переоделась, взяла на кухне нож, после чего вернулась во двор. И тут мужчина внезапно почувствовал сильную боль: оказалось, что супруга вонзила ему нож в область грудной клетки и сразу вытащила его.

«Ему сразу стало плохо, а жена не верила, говорила, что он притворяется, не давала звонить в „скорую“. Потом до нее дошло, что все серьезно, и она скрылась в неизвестном направлении. Позже ее нашли правоохранители. Все были в ужасе! Друг семьи, находившийся рядом, пытался оказать помощь товарищу: зажимал полотенцем рану, но кровь было не остановить», — поделился собеседник информагентства.

Мужчина скончался. Его пожилая мать-инвалид оказалась в тяжелом эмоциональном состоянии. Потеря сына стала для нее настоящим ударом, ведь он ей во всем помогал, заботился.

Отец невесты, ставший свидетелем трагедии, сильно похудел и испытал нервный срыв. Психологическое потрясение оставило неизгладимый след на его здоровье.

Сын погибшего в это время находился на вахте вдали от дома. Узнав о случившемся, он вернулся, свадьбу отменили. Позже молодожены зарегистрировали брак тихо, без пышного торжества.

«Искренне не раскаялась»

Во время судебного процесса обвиняемая заявила, что не помнит, что было в тот день. По словам родственников убитого мужчины, она пыталась доказать в суде, что подвергалась тирании со стороны супруга. Хотя и свидетели, и родные утверждали, что убитый был спокойным, добрым и уравновешенным человеком. Родственники уверены, что подсудимая искренне не раскаялась в том, что натворила. Вину она признала, так как была собрана достаточная для этого доказательная база.

«Мы думаем, что трагедия случилась из-за совокупности алкоголя, ее жадности и алчности», — отметили близкие.

Как сообщал Башинформ, суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также постановил взыскать в пользу матери и сына убитого по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и обязал компенсировать затраты на погребение. Пока приговор в законную силу не вступил.

Семья погибшего была готова к такому приговору, но надеялась, что срок будет больше.