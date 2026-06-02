Житель Башкирии не смог украсть из банкомата более 11 млн рублей

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале 2026 года мужчина попытался вскрыть гвоздодером банкомат в селе Большеустьикинское Мечетлинского района для погашения кредитных обязательств. В банкомате находилось более 11 млн рублей. Однако сработавшая сигнализация спугнула злоумышленника, и он скрылся с места преступления.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Ранее в Башкирии грабитель в маске отправился за решетку.