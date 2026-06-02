По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале мужчина со своим знакомым, скрывая лица медицинскими масками и высоким воротом толстовок, проникли в подсобное помещение одного из торговых центров города, где находился сотрудник. Они потребовали у него передать деньги. После получения более 330 тысяч рублей, чтобы пресечь попытки потерпевшего обратиться за помощью, один из злоумышленников толкнул его, от чего тот упал.



Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Материалы дела в отношении его соучастника выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Уфе подростки на электросамокатах продолжают сбивать пешеходов.