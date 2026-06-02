В Уфе прокуратура добилась компенсации для пострадавшего альпиниста

Прокуратура Калининского района Уфы в судебном порядке взыскала компенсацию морального вреда с работодателя, чей сотрудник получил тяжелую травму на производстве.

Ведомство провело проверку соблюдения законодательства об охране труда у местного индивидуального предпринимателя. Было установлено, что мужчина был трудоустроен у коммерсанта в качестве альпиниста.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Во время проведения высотных работ сотрудник сорвался и упал с высоты 10 метров. В результате падения мужчина получил травму позвоночника.

Как выяснила проверка прокуратуры, причиной несчастного случая стали грубые нарушения требований охраны труда, а также отсутствие должного контроля за безопасностью производственного процесса со стороны работодателя.

Для защиты прав пострадавшего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.

Суд, изучив все обстоятельства дела, полностью удовлетворил требования прокурора. Суд постановил обязать предпринимателя выплатить бывшему сотруднику компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

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