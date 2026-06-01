Житель Башкирии ударил соседку тростью

В Стерлитамаке мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в августе 2025 года в ночное время на лестничной площадке дома подсудимый во время конфликта с 83-летней соседкой выхватил из ее рук ортопедическую трость и, используя ее в качестве оружия, нанес потерпевшей не менее двух ударов по голове.

Приговором суда его признали виновным и назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Башинформ сообщал о том, что пострадавшей в ДТП уфимке страховая к 250 рублям доначислила 50 тысяч.