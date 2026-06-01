Житель Башкирии ударил соседку тростью

В Стерлитамаке мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в августе 2025 года в ночное время на лестничной площадке дома подсудимый во время конфликта с 83-летней соседкой выхватил из ее рук ортопедическую трость и, используя ее в качестве оружия, нанес потерпевшей не менее двух ударов по голове.
Приговором суда его признали виновным и назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее Башинформ сообщал о том, что пострадавшей в ДТП уфимке страховая к 250 рублям доначислила 50 тысяч.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.