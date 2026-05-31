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10:33 (UTC+5), 31 Мая 2026

Жители Башкирии лишились более 13 млн рублей из-за действий мошенников

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

В МВД по РБ рассказали о трех эпизодах мошенничества, где злоумышленники использовали разные схемы обмана.

37-летней уфимке позвонили якобы финансисты инвестиционной платформы. Они обещали высокий пассивный доход и убедили женщину установить специальное приложение для вложений. В итоге она перевела мошенникам все свои сбережения — более 11 миллионов рублей.

56-летнего мужчину напугали звонками лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга. Под предлогом защиты его денег от мошенников они заставили перевести 800 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт».

45-летнему горожанину несколько дней звонили фальшивые сотрудники Центробанка. Они заявили, что он якобы финансирует террористов, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужно срочно заплатить. Мужчина поверил, взял кредит под залог машины и отдал преступникам около 800 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не доверять незнакомцам и не переводить деньги по их указанию.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Уфы отдала лжекурьеру 13 млн рублей. 

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