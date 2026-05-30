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08:15 (UTC+5), 30 Мая 2026

Пенсионерка из Уфы отдала лжекурьеру 13 млн рублей

В Кировском районе Уфы пенсионерка передала лжекурьеру почти 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

В полицию обратилась 67-летняя жительница Кировского района Уфы и рассказала, что с 19 по 29 мая 2026 года неизвестные похитили у нее почти 13,6 млн рублей.

Выяснилось, что мошенники звонили пенсионерке на сотовый телефон, представляясь сотрудниками военкомата, Госуслуг, ФСБ, Центрального банка и риелторского агентства.

«Под предлогами взлома аккаунта на Госуслугах, оформленной доверенности, финансирования запрещенной организации, угрозы привлечения к уголовной ответственности, а также для предотвращения противоправных действий и сохранения средств аферисты убедили женщину передать им все сбережения», — сообщили в МВД.

28 мая уфимка передала курьеру 12,7 млн рублей, назвав кодовое слово. Еще 860 тысяч рублей она перевела 29 мая онлайн-переводом.

Между тем, 29 мая мошенники пытались похитить у женщины еще 600 тысяч рублей. Однако при попытке разблокировки счета сотрудник банка проявил бдительность, распознал обман и пресек попытку хищения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Башкирии мошенники предложили пенсионеру дорогостоящий подарок. Аферисты пытались похитить его сбережения под предлогом выдачи праздничного подарка, сообщал Башинформ.

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