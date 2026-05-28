В Башкирии мошенники предложили пенсионеру дорогостоящий подарок

Всё началось со звонка от якобы «сотрудника администрации города». Он сообщил жителю Стерлитамака, что ему положен подарок к майским праздникам, и для его получения нужно предоставить паспортные данные. В течение нескольких дней с пенсионером связывались другие неизвестные, представлявшиеся уже сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили его, что кто-то пытается украсть его деньги и единственный способ их спасти — немедленно перевести на «безопасный счёт».
Поддавшись на уговоры, пожилой мужчина собрал все наличные — 290 тысяч рублей — и пошёл в салон сотовой связи, чтобы осуществить перевод. Всё это время он был на связи с мошенниками.
Работника салона насторожило поведение и разговор пенсионера. Чтобы помешать преступлению, он подыграл клиенту и стал затягивать оформление операции, после чего вызвал полицию.
Прибывшие сотрудники разъяснили пенсионеру, что он общался с мошенниками. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Благодаря бдительности сотрудника салона связи деньги остались у пенсионера.
Ранее в Башкирии аферисты выманили у мужчины более 1,5 млн рублей.
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