В Уфе автомобиль врезался в жилой дом

Вчера 30 мая в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По информации столичной Госавтоинспекции, около дома №18 по проспекту Октября 40-летний водитель за рулем «БМВ Х3» следовал по улице Города Галле в сторону проспекта Октября и допустил наезд на жилой дом.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
По факту происшествия начато административное расследование.
Ранее в Уфе «ГАЗель» едва не снесла пешеходов: машину остановил светофорный столб.
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