В Уфе автомобиль врезался в жилой дом

Вчера 30 мая в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации столичной Госавтоинспекции, около дома №18 по проспекту Октября 40-летний водитель за рулем «БМВ Х3» следовал по улице Города Галле в сторону проспекта Октября и допустил наезд на жилой дом.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

По факту происшествия начато административное расследование.

Ранее в Уфе «ГАЗель» едва не снесла пешеходов: машину остановил светофорный столб.