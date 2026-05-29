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08:38 (UTC+5), 29 Мая 2026

В Уфе «ГАЗель» едва не снесла пешеходов: машину остановил светофорный столб

На оживленном перекрестке произошло массовое ДТП.

Фото: ГАИ РБ | пресс-служба
Ксения Калинина
Видео: Пульс Уфы (Башкортостан, Россия) | телеграм
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Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГАИ Башкирии, сегодня утром на пересечении улиц Комсомольской и Бессонова произошло массовое ДТП. Столкнулись «ГАЗель» и Ford Fusion. После чего грузовик на скорости врезался в светофорный столб: увидев, как машина несется на тротуар, пешеходы бросились врассыпную, так как здесь нет дорожного ограждения. К счастью, обошлось без жертв. Ford Fusion, после столкновения с «ГАЗелью» по инерции задел стоявший на светофоре встречный автомобиль Тoyota Land Cruiser.

В массовой аварии помощь потребовалась водителю Ford Fusion — его госпитализировали.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ.

Между тем, в соцсетях местные жители обратили внимание на то, что год назад на этом перекрестке на чётной стороне убрали дорожные ограждения, которые в случае подобного происшествия могли бы уберечь граждан от трагических последствий. В этот раз людей спас светофорный столб.

ГАИ РБ пресс-служба
ГАИ РБ пресс-служба
ГАИ РБ пресс-служба
Фото: ГАИ РБ | пресс-служба
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