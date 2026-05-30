Сотрудники банка не дали уфимке перевести мошенникам 350 тысяч рублей

В полицию обратилась 66-летняя пенсионерка и рассказала, что 27 мая неизвестные пытались похитить у нее 350 тысяч рублей личных сбережений. Мошенники связывались с потерпевшей по телефону и в мессенджере, последовательно представляясь соседями по дому, сотрудниками Госуслуг и казначейства.
Под предлогами голосования за благоустройство, взлома аккаунта на Госуслугах, оформленной доверенности, угрозы привлечения к уголовной ответственности, а также для сохранности денег аферисты убедили женщину снять накопления через банкомат.
«Однако довести замысел до конца злоумышленникам не удалось. При попытке пенсионерки совершить перевод сотрудники банка проявили бдительность, распознали обман и предотвратили хищение», — добавили в МВД по Башкирии.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщал ранее Башинформ, 67-летняя жительница Кировского района Уфы с 19 по 29 мая 2026 года отдала мошенникам почти 13,6 млн рублей.
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