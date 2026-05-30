Полиция Уфы разыскивает жителя Краснодарского края

В управление МВД России по Уфе поступило сообщение, что на территории города пропал житель Краснодарского края Погорелов Игорь Владимирович, 1980 года рождения.

«Предварительно установлено, что 21 мая около 14:00 часов он вышел из хостела в магазин. В последний раз его видели около 18 часов того же дня возле дома № 90 по улице Революционной. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Приметы: на вид 43-45 лет, глаза светлые, брови светлые. На голове и лице имеются заметные родинки.

Был одет: джинсы голубого цвета, белые кроссовки, рубашка светло-розового цвета в черную точку.

«Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть УМВД России по Уфе: (347) 237-19-60, дежурная часть МВД по РБ: (347) 279-39-02 или 02 (с мобильного — 102)», — добавили в МВД.

Ранее Башинформ сообщил о том, в Башкирии разыскивают мужчину, пропавшего в 2019 году.