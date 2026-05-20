В Башкирии разыскивают мужчину, пропавшего в 2019 году

Полиция Бакалинского района объявила розыск Фёдорова Игоря Борисовича, 1972 года рождения. Мужчина, уроженец деревни Курчеево, 31 мая 2019 года отправился на заработки в Московскую область и с тех пор о нём ничего не известно.
По имеющимся данным, на вид Фёдорову около 50 лет, его рост — 168 см, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы и светлые глаза. В день исчезновения он был одет в серую вязаную шапку, тёмно-коричневую куртку, чёрные брюки и кожаные ботинки, при себе имел тёмный рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию по телефонам:
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