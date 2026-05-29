Житель Башкирии избил своего пожилого отца до смерти

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в январе этого года между мужчиной и его отцом произошел конфликт, в ходе которого он со значительной физической силой нанес не менее восьми ударов руками, ногами и неустановленным тупым предметом по различным частям тела пожилого мужчины.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направили в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее другому жителю Башкирии ужесточили наказание за поножовщину.