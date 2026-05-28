Жителю Башкирии ужесточили наказание за поножовщину

Дуванский районный суд удовлетворил апелляционное представление прокурора по уголовному делу. Ранее приговором мирового судьи по Дуванскому району мужчину признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью человека», и ему назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2025 года подсудимый, ранее отбывавший наказание за совершение особо тяжкого преступления, прибыл к зданию кафе в селе Месягутово, где у него произошел конфликт с другими посетителями. Он нанес двоим мужчинам ножевые ранения, чем причинил легкий вред здоровью.

Не согласившись с мягкостью приговора, гособвинитель обжаловал его в вышестоящий суд. Апелляционная инстанция изменила приговор мирового судьи, исключив условное наказание: осужденного взяли под стражу в зале суда с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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