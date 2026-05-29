В Уфе иномарка сбила маму с ребенком

По данным ГАИ Уфы, днем 28 мая напротив дома №33 по ул. Свободы 71-летний водитель за рулем «Ссанг Йонг Кайрон» допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В ДТП 25-летняя девушка и ее малыш с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии начато административное расследование.

Ранее в Уфе ребенок попался за рулем квадроцикла.