В Нижегородской области осудят мужчину за попытку изнасилования девочки

Житель Семеновского округа в подъезде схватил школьницу за руку и попытался затащить к себе в квартиру. Как сообщает pravda-nn.ru, на крики ребенка выбежали ее родственники, завели девочку домой и вызвали полицию.

Известно, что 55-летний мужчина признал вину и сейчас находится под стражей в ожидании суда за попытку изнасилования несовершеннолетней.

Ранее жителя Башкирии осудили за жестокость к собаке и угрозы пожилой женщине.