В Башкирии потерялись трое мужчин

За прошедшие сутки на территории республики в лесу потерялись три человека. По данным госкомитета РБ по ЧС, в Баймакском районе мужчина пошел пешком и потерялся. В Бураевском районе мужчина заблудился в лесу. В Нефтекамске горожанин также заблудился в лесу. К счастью, все были найдены.

Ранее двое жителей Башкирии устроили охоту на кобылу.