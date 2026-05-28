Двое жителей Башкирии устроили охоту на кобылу

Абзелиловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей деревни Тирмен. Приговором суда их признали виновными в краже и назначили наказание в виде штрафа в 80 и 100 тысяч рублей, лишив права заниматься деятельностью по приобретению, владению, хранению оружия сроком на 1 год.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов РБ, 9 января этого года подсудимые, сговорившись, выбрали одну кобылу из табуна. Они убедились, что рядом никого нет, и устроили «охоту». Один из них управлял снегоболотоходом и следил за обстановкой, в то время как второй произвёл не менее трёх выстрелов из охотничьего ружья.
После этого подсудимые расчленили тушу кобылы и скрылись с похищенным с места преступления. Ущерб потерпевшему составил 90 тысяч рублей. Подсудимые вину признали, раскаялись, добровольно возместили ущерб в двукратном размере и примирились с потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу.
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