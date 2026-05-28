В Башкирии женщина лишилась стопы

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, женщина работала в ООО «КумПолимер». В августе 2025 года при производстве работ она получила травму, после которой ей ампутировали правую стопу. Таким образом ее здоровью был причинен тяжкий вред.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда вследствие несчастного случая на производстве. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав работодателя выплатить пострадавшей свыше 1,2 млн рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее рабочего прижало автоматическим укладчиком в Уфимском районе.
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