В Башкирии директора школы оштрафовали за травмирование детей

Прокуратура Балтачевского района выяснила, что в феврале-марте 2026 года в школе села Старобалтачево двое несовершеннолетних, являющиеся учащимися 5 и 6 классов, получили различного рода травмы.
«Это свидетельствует о ненадлежаще организованной работе по обеспечению безопасных условий пребывания на территории общеобразовательного учреждения, отсутствии контроля со стороны педагогических работников и классных руководителей», — отметили в ведомстве.
Прокуратура внесла директору учебного учреждения представление, по постановлению прокурора он оштрафован по статье «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся» на 10 тысяч рублей.
Ранее в Уфе иномарка сбила маму с ребенком.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.