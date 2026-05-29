Стало известно, кто чаще всего гибнет на водоемах в Башкирии

С начала года в МЧС по РБ поступило 20 сообщений о происшествиях на водных объектах республики, в которых погибло 19 человек, из них 3 ребенка. Только за май вода унесла жизнь 13 человек. Об этом на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РБ сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по РБ Елена Хуснутдинова.
«Проведенный анализ происшествий с гибелью людей показал: 68% погибших — мужчины, остальные — женщины и дети; 81% погибших — жители сельской местности; 75% погибших были в возрасте до 60 лет», — проинформировала она.
Основными причинами гибели людей на воде являются купание в необорудованном месте под запрещающими знаками и аншлагами в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра взрослых.
Ранее в Башкирии спустя четыре дня нашли тело утонувшего подростка.
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