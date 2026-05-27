В Башкирии спустя четыре дня нашли тело утонувшего подростка

В Дюртюлинском районе завершились поиски утонувшего подростка. Его тело спасатели обнаружили в 10 километрах ниже по течению от места трагедии, сообщает госкомитет РБ по ЧС.
Напомним, ЧП произошло 23 мая на реке Белая. Подростки рыбачили на берегу, а затем решили искупаться. Один из детей ушел под воду.
Все эти дни поиски ежедневно вели сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета республики по ЧС. Работа не прекращалась ни на день.
Спасатели напоминают, что купальный сезон в Башкирии официально еще не начался, вода остается холодной.
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