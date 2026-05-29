Пробка, образовавшаяся из-за ДТП при въезде в Уфу, исчезла

По данным 2ГИС, пробка, образовавшаяся из-за ДТП при въезде в Уфу около торгового центра «Мега», исчезла. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, утром 29 мая на этом участке дороги произошло столкновение трех машин: Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и Lifan.

Обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

«ДТП оформлено, движение осуществляется в штатном режиме», — сообщил информагентству старший инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ республики майор полиции Линар Зиннуров.

Ранее Башинформ информировал о том, что на въезде в Уфу ДТП спровоцировало гигантскую пробку: на месте работали представители экстренных служб.