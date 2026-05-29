На въезде в Уфу ДТП спровоцировало гигантскую пробку

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на въезде в Уфу, в районе торгового центра «Мега», произошла дорожная авария. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели, пожарные и ГАИ. «Башинформ» обратился за комментарием в пресс-службу госавтоинспекции, чтобы выяснить подробности случившегося.

Между тем, как видно по карте 2ГИС, на данном направлении наблюдается серьезный затор, собравший как водителей легковушек, так и пассажирского транспорта.