Жителей Башкирии предупредили об учениях с использованием БПЛА

Сегодня в Уфе и Иглинском районе сотрудники ведомств, входящих в Оперативный штаб в РБ, отработают межведомственное взаимодействие при угрозе совершения террористического акта.
По данным столичной мэрии, для проведения учений будут привлечены силы и средства экстренных служб. Не исключается использование беспилотных летательных аппаратов. В Уфе мероприятия пройдут на железнодорожном вокзале.
Ранее в Уфе из-за ветра попадали американские клены.
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