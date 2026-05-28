Жителей Башкирии предупредили об учениях с использованием БПЛА

Сегодня в Уфе и Иглинском районе сотрудники ведомств, входящих в Оперативный штаб в РБ, отработают межведомственное взаимодействие при угрозе совершения террористического акта.

По данным столичной мэрии, для проведения учений будут привлечены силы и средства экстренных служб. Не исключается использование беспилотных летательных аппаратов. В Уфе мероприятия пройдут на железнодорожном вокзале.

Ранее в Уфе из-за ветра попадали американские клены.