Как Башкирия будет возвращать своих студентов через Центр стажировок

Ребята уезжают за дипломом в Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города. Но признаемся честно: жизнь в крупных городах — это дорого, конкуренция бешеная, а после выпуска есть огромный шанс оказаться на бирже труда с «крутым» дипломом и нулевым опытом.

Башкортостан решает эту проблему, запустив в начале года Центр кадровой стажировки республики. Это реальный карьерный лифт, который коннектит студентов столичных вузов с топовыми работодателями дома.

«У студентов и выпускников вузов будет возможность пройти стажировку либо в экономике, либо в органах госслужбы, муниципальной службы нашей республики. Мы это обязательно сделаем», — пообещал на открытии Центра в феврале Глава региона Радий Хабиров.

Как работает этот буст?

Оставляешь заявку здесь.

С тобой связываются кураторы и, в зависимости от вуза, специальности и курса, предлагают готовый расклад:

1 курс: лайтовую ознакомительную стажировку на каникулах. Никакой душной бюрократии —просто приходите в министерство или на крупный завод, смотрите, как все устроено, а заодно узнаете, сколько там можно зарабатывать.

лайтовую ознакомительную стажировку на каникулах. Никакой душной бюрократии —просто приходите в министерство или на крупный завод, смотрите, как все устроено, а заодно узнаете, сколько там можно зарабатывать. 2–4 курс. Тут уже производственная практика. Вуз отправляет официальный запрос, оформляется трехстороннее соглашение, и вы идете решать реальные кейсы. Это шанс показать себя работодателю и, возможно, «зацепиться».

Тут уже производственная практика. Вуз отправляет официальный запрос, оформляется трехстороннее соглашение, и вы идете решать реальные кейсы. Это шанс показать себя работодателю и, возможно, «зацепиться». Выпускной курс. Центр может помочь найти ту самую работу мечты в Башкирии, и вопрос с трудоустройством, считай, решен.

Кто ждет стажеров прямо сейчас?

По словам директора Центра Тиграна Карапетяна, стажировка предлагается:

в органах государственной власти: в региональных министерствах, ведомствах и аппарате правительства Башкирии;

в органах муниципальной службы: в администрациях городов и районов республики;

в органах законодательной власти: например, в Государственном Собрании — Курултае РБ;

в реальном секторе экономики: на ведущих коммерческих и промышленных предприятиях региона.

Всего порядка 40 предприятий, готовых принять на стажировку башкирских студентов.

«Практику могут пройти башкирские студенты, которые учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в других городах. Есть заявки от студентов Казани и Челябинска, – рассказал «Башинформу» Тигран Карапетян.

– Возможна стажировка и в обратную сторону – студенты из Уфы могут поработать в нашем полпредстве, посмотреть нашу работу изнутри. Таких заявок в настоящее время 7-8, всех в разное время готовы принять на практику».

Стажировка — неоплачиваемая, но некоторые предприятия готовы платить и в дальнейшем трудоустроить выпускников. Возможности оплаты проезда к месту стажировки и жилья пока нет, но об этом в Центре уже задумываются, добавил его директор.

Проект уже в тренде: первые результаты

Тема реально хайпанула среди студентов — заявки в Центр подали уже 106 человек. И это только старт. Некоторые ребята уже прошли стажировку в администрации Главы РБ и Курултае республики.

Параллельно Центр штурмует бизнес: запросы на стажеров уже улетели в топовые предприятия Башкирии. Логика простая: компаниям нужны свежие мозги со столичным бэкграундом, а студентам — крутые кейсы в портфолио и в перспективе достойная работа.

Отзывы тех, кто уже в теме

Диана Галиева, 4 курс МГИМО, факультет международных экономических отношений. Выпускница уфимской гимназии № 16.

«Проходила практику в секретариате Госсобрания Башкортостана, работала с электронной документацией, участвовала в парламентских слушаниях, реферировала итоги заседаний и рассматривала обращения граждан. Это помогло мне изнутри увидеть, как устроена и работает законодательная власть региона. Ранее я уже стажировалась в МИД России, министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии. После окончания бакалавриата планирую поступать в магистратуру и рассматриваю возможность работы в государственных органах, возможно, в Башкортостане».

Дэни Юсипов, 4 курс, РАНГХиС.

«Проходил преддипломную практику в полпредстве Башкортостана в Москве, где делал проект по реализации национальных проектов в республике: анализировал показатели по образованию, обороне, энергетике, составлял рейтинги и давал рекомендации. Практика была короткой, но я глубоко погрузился в работу. Сейчас дописываю диплом, планирую поступать в магистратуру по нефтегазовому делу, а ещё мне предложили работу в полпредстве Башкортостана в Москве».

Руслан Кабиров, 3 курс МГТУ им. Баумана, выпускник лицея № 12 Стерлитамака.

«Я учусь на специальности „Мехатроника и робототехника“. В прошлом году проходил практику на заводе в Салавате, где знакомился с автоматизацией производства. В этом году подал заявку на практику в уфимское предприятие, близкое к моему профилю. После окончания бакалавриата планирую вернуться в Башкортостан, возможно, поступлю в Уфе в магистратуру в нефтяной вуз. Хотел бы найти работу в Стерлитамаке или Уфе, чтобы быть ближе к дому. Главное, чтобы была достойная зарплата и стабильность».

5 главных плюсов в пользу стажировки в Башкирии

Реальный опыт. Будешь решать нормальные задачи в крупных компаниях, а не перекладывать бумажки.

Никакой возни с документами. Центр сам договорится с твоим вузом в Москве или Санкт-Петербурге и подпишет все бумаги.

Работа сразу после вуза. Полноценный шанс забронировать себе хорошее рабочее место еще до получения диплома.

Знакомства. Познакомишься с министрами и директорами заводов — это крутые связи на будущее.

Тест-драйв профессий. Можно бесплатно проверить разные работы на каникулах, чтобы понять, что тебе реально нравится.

Что говорит руководство?

«Задача не только отправить студента на практику. Но и глубоко заниматься им. Когда человек попадает на практику на предприятие и показывает результат и, если ему дают понять, что он нужен, растёт вероятность, что он вернётся. Мы все прекрасно понимаем, что не все наши студенты остаются в других городах, большая часть возвращается. Это наш стратегический резерв, — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

– Мы многое делаем для того, чтобы наша молодежь оставалась на связи с республикой. Встречаемся с ними, рассказываем о том, как развивается Башкортостан. А с недавнего времени начали системную работу по организации стажировок на наших предприятиях и в органах власти. Ждем, что по итогам года к нам приедут более 100 наших ребят. А кто-то из них по итогам практики, возможно, захочет остаться работать. Будем только рады».

Так что, студенты! Если вы хотите делать крутые проекты дома и быстро расти в доходах и должностях — самое время писать в Центр кадровой стажировки. Повторим ссылку на форму. https://forms.yandex.ru/u/69d4f3c3d0468818fa747b43/.