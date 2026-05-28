Житель Башкирии заплатил за права 90 тысяч рублей

Белебеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя по статье «приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте прошлого года мужчина заказал через интернет у неустановленного лица подложное водительское удостоверение за 90 тысяч рублей.
В последующем, находясь в служебном помещении ГАИ, злоумышленник предъявил поддельный документ сотрудникам для постановки на учет транспортного средства.
Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
Ранее в Башкирии отец без прав рисковал жизнью своих пятерых детей.
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