В Уфе нашли партию немаркированных электронных систем доставки никотина

Из незаконного оборота изъята 5501 единица товара. Все материалы по факту обнаружения были переданы в МВД по РБ для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.
«Электронные системы доставки никотина, содержащие жидкость, а также сама жидкость, подлежат обязательной маркировке в соответствии с действующим законодательством РФ. Требование направлено на повышение прозрачности оборота такой продукции и обеспечение защиты прав потребителей», − подчеркнул и. о. первого заместителя начальника таможни Александр Пряшников.
Ранее гости из Индии потерялись в горах Башкирии.
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