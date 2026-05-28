В Уфе нашли партию немаркированных электронных систем доставки никотина

Из незаконного оборота изъята 5501 единица товара. Все материалы по факту обнаружения были переданы в МВД по РБ для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

«Электронные системы доставки никотина, содержащие жидкость, а также сама жидкость, подлежат обязательной маркировке в соответствии с действующим законодательством РФ. Требование направлено на повышение прозрачности оборота такой продукции и обеспечение защиты прав потребителей», − подчеркнул и. о. первого заместителя начальника таможни Александр Пряшников.

Ранее гости из Индии потерялись в горах Башкирии.