Гости из Индии потерялись в горах Башкирии

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, трое молодых людей — двое 21-летних парней и один 20-летний, уроженцы Индии, — отправились в поход на Айгирские скалы. Подъем затянулся, и к вершине ребята добрались уже в темное время суток. Осознав, что спуск в темноте может быть опасен, молодые люди обратились за помощью в экстренные службы.
На поиски выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС. Специалисты оперативно установили местонахождение туристов, нашли их и организовали безопасный спуск и сопровождение до приюта «Айгир». Медпомощь никому не потребовалась.
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