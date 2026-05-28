В Уфе малыш на самокате попал под колеса машины

По данным ГАИ Уфы, 47-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», при выезде с дворовой территории ул. Баязита Бикбая допустил наезд на малолетнего пешехода, который двигался на самокате слева направо по ходу движения машины.

Ребенка доставили в медицинское учреждение и после оказания разовой медпомощи отпустили в сопровождении взрослых.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе нетрезвую девочку задержали за рулем автомобиля.