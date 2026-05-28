В четырех районах Башкирии загорелась сухая трава

В республике за прошедшие сутки произошло четыре случая горения сухой травы в Мечетлинском, Кушнаренковском, Дуванском и Учалинском районах. Все пожары потушены, сообщает госкомитет РБ по ЧС.

Всего с начала 2026 года возникло 13 очагов лесных пожаров на общей площади более 86 гектаров и 191 случай загорания сухой растительности на общей площади более 327 гектаров.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что Башкирия достигла 100% оперативности в тушении лесных пожаров.