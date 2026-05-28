В Башкирии бригадир ответит в суде за смертельное ЧП с башенным краном

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, трагедия случилась в сентябре прошлого года. По версии следствия, во время работ по наращиванию секции стрелы башенного крана обвиняемый, чтобы сэкономить время, не дал указание на зацепление балластного груза для уравновешивания техники.
Из-за преступной небрежности стрела крана вместе с кабиной машиниста и другими элементами обрушилась. Двое рабочих, находившихся на оборудовании, скончались на месте от полученных травм. Ещё двое сотрудников получили травмы различной степени тяжести.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.
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