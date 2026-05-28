В Башкирии аферисты выманили у мужчины более 1,5 млн рублей

В городе Октябрьском 59-летний житель стал жертвой телефонных мошенников, лишившись более 1,5 миллиона рублей. Всё началось со звонка о необходимости заменить ключи от домофона, в ходе которого аферисты выманили у него код из смс-сообщения.
Затем, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, они убедили мужчину, что на его имя берут кредит. Под психологическим давлением горожанин передал курьеру 1,2 млн рублей наличными и перевёл ещё 300 тысяч на «безопасный счёт».
Обман раскрылся, когда телефоны «кураторов» оказались заблокированы. Потерпевший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Ранее в Башкирии участников банды осудили за похищение и вымогательство.
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