В Башкирии участников банды осудили за похищение и вымогательство

В Октябрьском городской суд вынес приговор троим участникам преступной группы за похищение человека и вымогательство. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Как установлено в суде, в ноябре 2024 года шестеро мужчин подкараулили своего знакомого возле магазина в Октябрьском и потребовали вернуть долг в размере почти 70 тысяч рублей. Получив отказ, они силой посадили потерпевшего в автомобиль, вывезли за город и продолжили избивать, настаивая на возврате денег.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал злоумышленникам мобильный телефон. Позже ему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 8 месяцев до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Материалы уголовного дела в отношении ещё троих участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Ранее Салаватский межрайонный суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Дуванского района. Они обвиняются в преступлениях по статьям «нарушение неприкосновенности жилища» и «похищение человека», сообщал «Башинформ».