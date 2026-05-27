В Башкирии участников банды осудили за похищение и вымогательство

В Октябрьском городской суд вынес приговор троим участникам преступной группы за похищение человека и вымогательство. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
Как установлено в суде, в ноябре 2024 года шестеро мужчин подкараулили своего знакомого возле магазина в Октябрьском и потребовали вернуть долг в размере почти 70 тысяч рублей. Получив отказ, они силой посадили потерпевшего в автомобиль, вывезли за город и продолжили избивать, настаивая на возврате денег.
Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал злоумышленникам мобильный телефон. Позже ему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.
Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 8 месяцев до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Материалы уголовного дела в отношении ещё троих участников преступной группы выделены в отдельное производство.
Ранее Салаватский межрайонный суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Дуванского района. Они обвиняются в преступлениях по статьям «нарушение неприкосновенности жилища» и «похищение человека», сообщал «Башинформ».
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