Суд арестовал предполагаемых похитителей жителя Башкирии

Салаватский межрайонный суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Дуванского района. Они обвиняются в преступлениях по статьям «нарушение неприкосновенности жилища» и «похищение человека».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, двое мужчин, взломав оконную раму и входную дверь, незаконно проникли в дом потерпевшего против его воли. Затем они насильно вывели его на улицу, посадили в автомобиль и похитили.
Судом обвиняемых заключили под стражу до 23 июля.
Постановления в законную силу пока не вступили.
Ранее жителя Башкирии осудили за публикацию интимных фото бывшей жены.
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