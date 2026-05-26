Суд арестовал предполагаемых похитителей жителя Башкирии

Салаватский межрайонный суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Дуванского района. Они обвиняются в преступлениях по статьям «нарушение неприкосновенности жилища» и «похищение человека».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, двое мужчин, взломав оконную раму и входную дверь, незаконно проникли в дом потерпевшего против его воли. Затем они насильно вывели его на улицу, посадили в автомобиль и похитили.

Судом обвиняемых заключили под стражу до 23 июля.

Постановления в законную силу пока не вступили.

Ранее жителя Башкирии осудили за публикацию интимных фото бывшей жены.