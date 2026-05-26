Жителя Башкирии осудили за публикацию интимных фото бывшей жены

Мировой судья судебного участка № 4 по Кумертау вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале 2026 года мужчина создал в соцсети аккаунт, используя личные данные своей бывшей супруги. На странице он разместил её фотографии, в том числе интимного характера, а также раскрыл конфиденциальную информацию о состоянии её здоровья.

Суд, учитывая неотбытую часть дополнительного наказания по предыдущему приговору, назначил ему 120 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 4 месяца и 25 дней.

Ранее в Уфе замглавы приемной комиссии нефтяного вуза вынесли приговор.