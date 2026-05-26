Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:15 (UTC+5), 26 Мая 2026

В Уфе замглавы приемной комиссии нефтяного вуза вынесли приговор

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Заместителю главы приёмной комиссии нефтяного вуза вынесли приговор. Как сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ, в апреле этого года Орджоникидзевский районный суд приговорил его к пяти годам условного срока. 

По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года подсудимый и его коллеги использовали служебные полномочия и действовали из корыстной заинтересованности: они для получения стимулирующих выплат за прием иностранных абитуриентов на обучение в университет обеспечили не менее 19 гражданам Туркменистана успешную сдачу вступительных испытаний. Внесли в автоматизированную систему управления высшим учебным заведением изменения в сторону увеличения количества набранных ими баллов. 

В итоге не менее 19 иностранцев были незаконно зачислены в УГНТУ, вследствие чего осуществили незаконный въезд на территорию России, получили учебную визу и продолжают пребывать в стране, сообщали ранее в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru