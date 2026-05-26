В Уфе замглавы приемной комиссии нефтяного вуза вынесли приговор

Заместителю главы приёмной комиссии нефтяного вуза вынесли приговор. Как сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ, в апреле этого года Орджоникидзевский районный суд приговорил его к пяти годам условного срока.
По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года подсудимый и его коллеги использовали служебные полномочия и действовали из корыстной заинтересованности: они для получения стимулирующих выплат за прием иностранных абитуриентов на обучение в университет обеспечили не менее 19 гражданам Туркменистана успешную сдачу вступительных испытаний. Внесли в автоматизированную систему управления высшим учебным заведением изменения в сторону увеличения количества набранных ими баллов.
В итоге не менее 19 иностранцев были незаконно зачислены в УГНТУ, вследствие чего осуществили незаконный въезд на территорию России, получили учебную визу и продолжают пребывать в стране, сообщали ранее в пресс-службе СУ СКР по РБ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.