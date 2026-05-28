Подросток в Нижегородской области избил одноклассницу

Конфликт между учениками произошел в одной из школ Нижнего Новгорода. После применения силы со стороны одноклассника девочку госпитализировали.

Как сообщает pravda-nn.ru, сейчас возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подросток и его законные представители дадут объяснения в полиции. Дело на контроль взяла региональная прокуратура.

Ранее в Башкирии полицейские задержали подозреваемого в поджоге бани.