В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в поджоге бани

Участковый предварительно установил, что к происшествию причастен ранее судимый 62-летний мужчина. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Он дал признательные показания и пояснил, что мотивом преступления стала обида. Хозяйка бани неоднократно подшучивала над злоумышленником.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Уфе арестовали 35-летнего мужчину, который жестоко избил жену.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.