В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в поджоге бани

Участковый предварительно установил, что к происшествию причастен ранее судимый 62-летний мужчина. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Он дал признательные показания и пояснил, что мотивом преступления стала обида. Хозяйка бани неоднократно подшучивала над злоумышленником.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Уфе арестовали 35-летнего мужчину, который жестоко избил жену.