В Уфе арестовали 35-летнего мужчину, который жестоко избил жену

Калининский районный суд Уфы отправил под стражу 35-летнего мужчину. Его обвиняют в том, что он причинил тяжкий вред здоровью своей супруге.
По данным следствия, 13 мая во время ссоры, будучи пьяным, муж начал избивать жену руками и ногами. В результате у женщины диагностировали перелом ребер и пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, что является серьезной травмой).
Мужчину взяли под стражу. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 17 июля. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее в Башкирии ссора из-за ревности закончилась поножовщиной, сообщал «Башинформ».
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