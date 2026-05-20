В Уфе арестовали 35-летнего мужчину, который жестоко избил жену

Калининский районный суд Уфы отправил под стражу 35-летнего мужчину. Его обвиняют в том, что он причинил тяжкий вред здоровью своей супруге.

По данным следствия, 13 мая во время ссоры, будучи пьяным, муж начал избивать жену руками и ногами. В результате у женщины диагностировали перелом ребер и пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, что является серьезной травмой).

Мужчину взяли под стражу. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 17 июля. Решение суда еще не вступило в законную силу.