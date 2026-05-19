В Башкирии ссора из-за ревности закончилась поножовщиной

В Благовещенском районе 64-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением в живот. Как выяснили полицейские, удар нанесла его сожительница во время пьяной ссоры.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, пара вместе выпивала, после чего между ними возник конфликт на почве ревности. В порыве гнева женщина схватила нож и ранила мужчину. Осознав произошедшее, она попросила соседа вызвать скорую помощь.
Подозреваемую задержали, она дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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