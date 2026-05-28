Как в Башкирии вдова участника СВО потеряла 4,5 млн рублей

В Белебее сотрудники полиции задержали двух курьеров телефонных мошенников, обманувших 49-летнюю вдову участника СВО на 4,5 млн рублей. Аферисты действовали по стандартной, но эффективной схеме. Злоумышленники, представляясь поочерёдно сотрудниками военкомата, портала «Госуслуги», ФСБ и Центрального банка, убедили женщину, что на её имя оформили кредит. Чтобы «спасти» деньги и помочь в оформлении государственной награды для погибшего мужа, они заставили её обналичить все сбережения.

Получив деньги, вдова по указанию мошенников отправилась домой, где её ждал сын. Узнав о случившемся, мужчина немедленно обратился в полицию. В рамках оперативного эксперимента под контролем оперативников женщина передала пакет с деньгами двум молодым людям. Курьеры — 17-летний и 18-летний жители Казани — были задержаны с поличным. На допросе они признались, что нашли эту «работу» в мессенджере и должны были забрать процент за передачу средств.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Башкирии мошенники предложили пенсионеру дорогостоящий подарок.