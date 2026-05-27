За сутки в Башкирии зарегистрировали 3 лесных пожара и 11 возгораний травы

За прошедшие сутки на территории республики зафиксировали три лесных пожара — один в Учалинском районе (Учалинское лесничество) и два — в Краснокамском районе (Янаульское лесничество).

Также произошло 11 возгораний сухой растительности в Уфе, Янауле, Нефтекамске (два), Кумертау, а также в Кармаскалинском, Кушнаренковском, Калтасинском, Альшеевском, Стерлитамакском и Краснокамском районах.