В Башкирии полицейские изъяли у жителя целый арсенал оружия и взрывчатки

Сотрудники уголовного розыска в деревне Хотимля Давлекановского района задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ходе обыска в доме мужчины полицейские обнаружили и изъяли четыре банки со взрывчатым веществом общей массой более одного килограмма, 39 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм, а также охотничье ружьё ИЖ-57 калибра 16 мм.
Как установили оперативники, задержанный не являлся владельцем изъятого оружия. Ружьё принадлежало его дяде, который скончался в 2010 году. После смерти родственника мужчина не сдал оружие в полицию, а оставил себе. Патроны и порох, по словам задержанного, он якобы нашёл в лесу неподалёку от деревни.
Весь изъятый арсенал направлен на экспертизу. В отношении фигуранта возбуждены два уголовных дела. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.
МВД по Республике Башкортостан напоминает: хранение незарегистрированного оружия, патронов или взрывчатых веществ является грубым нарушением закона. При этом добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности.
Ранее Октябрьский городской суд вынес приговор троим участникам преступной группы за похищение человека и вымогательство.
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