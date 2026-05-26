В Уфе загорелся старинный особняк

В Уфе на улице Октябрьской революции вспыхнул пожар в старинном особняке Шамовых. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, на данный момент пожарные продолжают тушить возгорание. На месте работают 8 единиц техники.

«Огонь локализован. Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

«Особняк Шамовых со старообрядческой моленной» в 2023 году был признан памятником архитектуры. Здание построено в конце XIX — начале XX века.